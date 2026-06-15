登山でテント泊をしているとテント場でやたらと見かけるテントがあります。私の体感では遭遇率ナンバーワンと言ってもいいくらい。それが、mont-bell（モンベル）の「ステラリッジ テント」です。実際にお世話になってきた人も多いのではないでしょうか。1999年に初代が登場して以来、マイナーチェンジを重ねながら20年以上にわたってフラッグシップであり続けている山岳用のダブルウォールテント。人気の理由はシンプルで軽さと丈