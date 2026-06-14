ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間13日、敵地でのホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で14号本塁打を放った。2試合ぶりの出場となった大谷が初回の第1打席、いきなり先頭打者アーチを描いた。カウント1-0から先発右腕バークの内角高めフォーシームをフルスイングすると、その瞬間に本塁打を確信。打球速度109.6マイル（約176.4キロ）、飛距離409フィート（約125メートル）の14号