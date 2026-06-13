来日したエンカーナシオン（球団提供）横浜ＤｅＮＡは１３日、ヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）が来日したと発表した。エンカーナシオンは球団を通じ「早くチームメートに会いたい。チームに貢献できるように全力で頑張る」とコメントした。ドミニカ共和国出身で、２０２２年にマーリンズでメジャーデビュー。身長１９３センチ、体重１１３キロで、長打力のある右打者として期待される。メジャー通算９４試合に出場し、