BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。本日6月13日（土）の放送では超特急のリョウガ・ユーキ・アロハと、世の中にある様々なものの“High＆Lowクイズ”に挑戦。ご褒美スイーツをかけたチーム対抗戦で盛り上がった。次回6月