【Amazon：Lefant ロボット掃除機「M213S」】 セール期間：6月13日～6月22日23時59分 AmazonにてLefantのロボット掃除機「M213S」が特別価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 本商品は、3-in-1に対応した吸引・水拭き両用モデルのロボット掃除機。ゴミやホコリをパワフルに吸い取る「吸引掃除」と、床の汚れや皮脂をしっかり拭き取る「水拭き掃除」を同時に行なえ