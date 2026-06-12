きょうの為替市場、ドル円は１６０円台での推移が続いている。米国とイランの紛争終結に向けた合意案の詳細が伝わる中、原油相場がＷＴＩで一時８３ドル台まで急落。一部報道では早ければ１４日にもスイス・ジュネーブで覚書（ＭｏＵ）の署名式が行われる可能性があるとも伝わっている。 ただ、為替市場の反応は小動きで様子見の雰囲気が強い。ドル円は一時１６０円を割り込む場面が見られたものの、１６０円を割り込