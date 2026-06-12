成城石井での買い物が10年来のルーティンとなっている、ESSEonlineライター・朝岡真梨さん（30代）。その間に、成城石井好きが高じてテレビ出演経験も果たしました。今回、朝岡さんが成城石井に通うきっかけになった“やみつきドリンク“をはじめ、「これぞ王道」と呼べる、おすすめの逸品を紹介します。1：雑味なし！甘さが引き立つ「白バラ牛乳」今でこそ全国的な高い知名度を誇っていますが、以前は鳥取方面へ旅行したときに飲