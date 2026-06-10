3時のヒロイン福田麻貴らが出演した空港ロケ企画に、一部視聴者から疑問の声があがっている。「6月9日放送の『超調査チューズデイ』（フジテレビ系）です。この日は1日で日本全国の空港をいくつ回ることができ、空港内の“ご当地グルメ”をいくつ食べられるか検証するロケVTRが流れました。参加したのは福田さん、オダウエダ・植田紫帆さん、ぱーてぃーちゃん・信子さんの3人でした」（芸能記者）朝6時半、羽田空港にいた3