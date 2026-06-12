【HG 1/144 Ξガンダム[クリアカラー]劇場公開記念パッケージ】 6月26日 発売予定 価格：6,930円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Ξガンダム[クリアカラー]劇場公開記念パッケージ」を6月26日に発売する。価格は6,930円。 本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「Ξガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「