アリエル・アトムなら可能かもしれないバンジージャンプ級のスリルを、地上で味わうには？サーキットへ向かう必要はあるが、ボディパネルが殆どないアリエル・アトムなら可能かもしれない。 4RRなら特に。【画像】バンジージャンプ級スリルを地上でアトム 4RRとM2 CSベースのM2にノマドも全134枚美しく弧を描くスペースフレーム・シャシーがまとうモノといえば、最小限のノーズコーンと、アクリル製フロントスクリーン程度