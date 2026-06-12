去年（2025年）7月、東根市のガソリンスタンドで他人の釣銭を無断で持ち去ったとして、12日、山形刑務所の男性刑務官が停職1か月の懲戒処分を受けました。停職1か月の懲戒処分となったのは、山形刑務所に勤務する38歳の男性刑務官です。山形刑務所によりますと、刑務官は去年7月17日午後4時20分ごろ、東根市のガソリンスタンドに給油のため立ち寄ったところ、釣銭の引換機能がついた他人のレシートを見つけました。その後、