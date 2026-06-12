スクウェア・エニックスは、Steam向けの割引キャンペーン「スクエニ JUNE SALE Part 1」を開催することを発表した。 【画像あり】『FF7』リメイクシリーズ遊ぶなら今！ ラインナップ一部 本セールでは、完結編の発売が決定した「FINAL FANTASY VII リメイクシリーズ」や『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION』の割引率がアップしており、Steam版「ファイナルファンタジー」シリー