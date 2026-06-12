キッチンが狭くて調理や収納のスペースがない…と悩んでいる方も多いのでは？整理整頓は大の苦手でも「ニトリのラックを使ったら、びっくりするほど料理がはかどった！」というのは、ラク家事が得意なESSEベストフレンズ101エディターのかつらさん。今回は、ニトリの「2段プレートラック FLAT」を活用したキッチン収納を紹介します。キッチン収納は「高さ」の活用がカギ家を建てたときにキッチンは広くしたつもりが、いつの間に