都内で3店舗のカフェを展開する「PARK STAND TOKYO(パークスタンド トーキョー)」を運営するAlien mealsは、5月15日(金)、ブランド初となる本格ベーカリーショップ「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery(パークスタンド コーヒー＆ベーカリー)」を清澄白河にオープンした。自慢のパンとエスプレッソを堪能、テラス席も用意「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery」は、既存のカフェスタイルとは一線を画し、店内のオープンキッチンで職人が焼き上げ