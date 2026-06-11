【東京都江東区】ベーカリーショップ「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery」オープン！ワンコOKのテラス席も



都内で3店舗のカフェを展開する「PARK STAND TOKYO(パークスタンド トーキョー)」を運営するAlien mealsは、5月15日(金)、ブランド初となる本格ベーカリーショップ「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery(パークスタンド コーヒー＆ベーカリー)」を清澄白河にオープンした。

自慢のパンとエスプレッソを堪能、テラス席も用意





「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery」は、既存のカフェスタイルとは一線を画し、店内のオープンキッチンで職人が焼き上げる自慢のパンと、本格的なエスプレッソマシンで抽出したこだわりのエスプレッソを、圧倒的な開放感とともに体験できる新拠点だ。





オープン直後から、近隣の人やカフェ・パン好きな人を中心に、連日多くの人が足を運んでいるという。

さらに、6月からは愛犬と一緒に過ごせるテラス席の営業も新たにスタートした。

店舗の3つの特徴とこだわりをチェック

「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery」の3つの特徴とこだわりを紹介しよう。



1つ目は、ブランド初のベーカリー展開であること。ハード系から彩り鮮やかなデニッシュまで充実のラインナップを用意している。

これまでのカフェ運営で培ったノウハウを活かしつつ、今回は「パン」に特化。噛むほどに小麦の旨味が広がる本格的なハード系のパンをはじめ、和の要素を取り入れた「抹茶あんバター」、サクサクの生地に瑞々しい果物をあわせた「フルーツのデニッシュ」や「杏のタルト」など、毎日通いたくなるバラエティ豊かなラインナップを取り揃えている。



2つ目は、倉庫をリノベーションした開放的なイートイン空間と、ライブ感あふれるオープンキッチン。

同店は、元倉庫という広々とした空間を贅沢にリノベーションしている。店内に一歩足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのはフランス・ボンガード社の大型オーブン。パンが焼き上がる様子や職人の手仕事を五感を通して楽しめるオープンキッチンを併設した。店内に広がる香ばしい香りに包まれながら、ゆったりとした客席で焼き立てのパンと淹れたてのコーヒーを楽しめる。



3つ目は、お散歩途中に立ち寄れる、ワンコOKの「テラス席」が6月にオープンしたこと。

多くの愛犬家で賑わう清澄白河の街に合わせ、店舗前にテラス席を新設。テラス席はワンコ同伴で利用できる。初夏の心地よい風を感じながら、愛犬と一緒に贅沢な朝食やカフェタイムを過ごせる、街の新たな憩いの場を提供する。





「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery」は、清澄白河駅から徒歩9分の場所にある。

新たにオープンした「PARKSTAND Coffee ＆ Bakery」で、パンやエスプレッソを味わってみては。

■PARKSTAND Coffee ＆ Bakery

住所：東京都江東区平野2-13-3 東ビル1F

営業時間：10:00〜18:00

定休日：月・火曜日

Instagram：https://www.instagram.com/parkstand_coffee.and.bakery

PARK STAND TOKYO HP：https://parkstand-tokyo.com

Alien meals HP：https://alien-meals.com

(ソルトピーチ)