神奈川県相模原市南区下溝の河川敷で11日未明、隣接する同県座間市の高校3年生、佐藤唯来（ゆら）さん（17）が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。県警は同日夜、元交際相手で相模原市南区の自称塗装工の男（19）を殺人容疑で逮捕した。容疑を認めているという。 《画像》「なぜ河川敷に？」遺体発見直後と思われる騒然となった遺棄現場、何かをかぶせられることもなく放置されていたという 日中はサッカ&