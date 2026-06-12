前日は大谷の特大飛球をレイノルズがキャッチ【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）歓喜に沸いた直後にまさかの悪夢が待っていた。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦で大飛球を放つも、相手外野手にホームランを強奪された。大谷翔平投手の13号からわずか数分後の出来事に、LAメディアからも落胆の声が漏れている。0-0で迎えた3回だった。「1番・指名