１１日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５８．６７ポイント（０．６５％）安の２４２４９．２９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０１．６５ポイント（１．２２％）安の８２１７．０８ポイントと７日続落した。ハンセン指数は２０２５年７月１４日以来、約１１カ月ぶりの安値水準に沈んでいる。売買代金は２８８５億７３７０万香港ドル（約５兆９０９９億円