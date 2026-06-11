暑くなると食べたくなる冷やし中華。でも、いつも同じ味だと飽きてしまうこともありますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、手軽につくれる「アレンジ冷やし中華」のレシピを教えてもらいました。付属のタレとドレッシングで手軽に！おうちでつくれる“簡単担々麺”今回は、冷やし中華をアレンジしてつくる「担々麺風」レシピを紹介します。【写真】材料はこちら！ひき肉はレンジで加熱するだけ。タレは冷やし中華の付属の