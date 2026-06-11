暑くなると食べたくなる冷やし中華。でも、いつも同じ味だと飽きてしまうこともありますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、手軽につくれる「アレンジ冷やし中華」のレシピを教えてもらいました。

付属のタレとドレッシングで手軽に！おうちでつくれる“簡単担々麺”

今回は、冷やし中華をアレンジしてつくる「担々麺風」レシピを紹介します。

【写真】材料はこちら！

ひき肉はレンジで加熱するだけ。タレは冷やし中華の付属のタレに、ゴマドレッシングを合わせれば、担々麺風のまろやかな味わいが手軽に楽しめます。コクがありながらも後味はさっぱり。簡単なのに満足感のあるひと皿です。

お好みで豆乳を加えて、さらにクリーミーにアレンジするのもおすすめですよ。

●冷やし中華アレンジ〜冷やしゴマ担々麺風

【材料（2人分）】

冷やし中華麺 2人分

付属のタレ 2袋

豚ひき肉 150g

キュウリ 1本

卵 1個

市販のゴマドレッシング 大さじ2

白いりゴマ 適量

A［しょうゆ小さじ2 豆板醤小さじ1 すりおろしショウガ小さじ1／2 塩・コショウ各少々］



【つくり方】

（1） 耐熱容器に豚ひき肉、Aを入れて混ぜ、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で2分加熱する。

（2） キュウリは千切りにする。卵はゆで、縦半分に切る。

（3） 中華麺は表示通りにゆでて冷水でしめ、水気をしっかりきる。

（4） 付属のタレとゴマドレッシングを混ぜる。

（5） 器に麺を盛り、（1）のそぼろ、キュウリ、ゆで卵をのせ、（4）をかける。白いりゴマをふって完成。お好みで、豆乳を入れて豆乳担々麺にしてもおいしいですよ！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください