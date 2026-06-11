スマホ料金やインターネット料金の見直しを考えていると、「スマホとネットをまとめると安くなりますよ」と勧められることがあります。実際、大手携帯会社ではスマホと自宅のインターネット回線をセットで契約すると割引が適用されるサービスを提供しています。 毎月の料金が安くなるなら魅力的に感じますが、割引額だけを見て契約すると、思わぬ費用が発生したり、結果的に支出が増えたりするケー