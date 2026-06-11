【figma サモトラケのニケ】 2027年4月 再販予定 価格：8,800円 フリーイングは、アクションフィギュア「figma サモトラケのニケ」を2027年4月に再販する。価格は8,800円。 本製品は、だれもが知っている芸術作品がfigmaになって動き出す「テーブル美術館」シリーズより、第十弾としてサモトラケ島で発掘されたギリシャ彫刻の傑作「ニケ」を、アクションフィ