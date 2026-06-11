

記事のポイント

ブランド各社はAI導入を加速し、全社研修や日常的な実験文化を通じて従業員のAI活用を促進している。

AI活用の成否はツールそのものよりもファーストアダプターの育成や同僚同士の学習共有など、組織への定着方法にかかっている。

現場ではClaudeへの支持が強いものの、企業方針でCopilotを採用するケースが多く、現場と経営のAIツール選定に温度差が生じている。



1週間の集中研修か、日々の実践か

AIに抵抗する社員をどう動かすか

ClaudeかCopilotか、現場の本音