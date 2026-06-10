湿気が多くなる梅雨どきは、髪のうねりやハネ、アホ毛に悩まされがち。「じつは、髪のまとまりはドライヤーのかけ方で変わります」と教えてくれたのは、人気ヘアサロン「MINX」のディレクター・八木花子さん。今回は、女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美さんとともに、湿気に負けない“正しいドライヤーのかけ方”を教えてもらいました！梅雨どきのヘア悩みは、“ドライヤー”で解決！さとゆみ：髪がうねる季節がやってき