警察や消防に入った情報によりますと、10日午後、さいたま市西区の中学校で「催涙スプレーが誤って噴射された」と通報があり、生徒10数人が体調不良を訴えているということです。警察などによりますと午後2時すぎ、さいたま市西区の指扇中学校で「催涙スプレーを誤って噴射してしまった」と通報がありました。消防の車両12台などが出動していますが、中学校の生徒10数人が気分が悪いなどと、体調不良を訴えているということです。