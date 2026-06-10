プレナス（東京都中央区）の定食レストランチェーン「やよい軒」が、1年の後半の無病息災を願う日本の伝統行事「夏越の祓（なごしのはらえ）」にちなみ誕生した行事食「夏越ごはん」をイメージした季節限定の定食「夏越ごはんと豚しゃぶの定食」を6月16日から販売します。【えっ？】“夏越ごはん”をもっと豪華に？ヘルシーでおいしそうな定食！あなたの投票で決める“定食総選挙”も！「夏越の祓」は、6月30日ごろを中心に