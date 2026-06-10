プレナス（東京都中央区）の定食レストランチェーン「やよい軒」が、1年の後半の無病息災を願う日本の伝統行事「夏越の祓（なごしのはらえ）」にちなみ誕生した行事食「夏越ごはん」をイメージした季節限定の定食「夏越ごはんと豚しゃぶの定食」を6月16日から販売します。

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「夏越の祓」は、6月30日ごろを中心に全国の神社で行われる神事。今回の季節限定の定食では、茅の輪をイメージしたゴーヤー入りの野菜かき揚げをもち麦ごはんにのせ、天つゆをかけた“夏越ごはん”に、柔らかな豚しゃぶを組み合わせています。オクラやパプリカなど彩り豊かな野菜も添え、見た目でも涼やかで夏らしい一皿に仕上げています。同メニューでは「ごはんおかわり自由サービス」を利用できます。価格は1090円（税込み）。

同社は、「日本の伝統文化に触れながら、これから迎える暑い季節を元気に過ごしていただきたいという思いを込めた『夏越ごはんと豚しゃぶの定食』を、ぜひご賞味ください」とアピールしています。