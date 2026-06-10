大韓航空は、札幌/千歳〜ソウル/仁川線を7月1日から期間増便する。現在は1日2往復を運航しており、月・水・金・土曜に1往復を追加し、週18往復となる。機材はエアバスA321neo型機（182席）を使用する。所要時間は札幌/千歳発が3時間5分、ソウル/仁川発が2時間45分。8月31日までの期間運航となる。■ダイヤKE772札幌/千歳（20：50）〜ソウル/仁川（23：55）／月・水・金・土（7月1日〜8月31日）KE771ソウル/仁川（17：05）〜札