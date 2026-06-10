hitomiが、新曲「Choice！」を6月17日に配信リリースすることを発表した。あわせて、ジャケットビジュアルも解禁された。本楽曲は、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当。フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソングとして、2026年4月5日の放送開始以来、TVサイズの音源がオンエアされている。「Choice！」は、今知りたい「最」も「新」しいニュースを「最」も「深」く徹