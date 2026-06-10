hitomiが、新曲「Choice！」を6月17日に配信リリースすることを発表した。あわせて、ジャケットビジュアルも解禁された。

本楽曲は、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当。フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』のエンディングテーマソングとして、2026年4月5日の放送開始以来、TVサイズの音源がオンエアされている。

「Choice！」は、今知りたい「最」も「新」しいニュースを「最」も「深」く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマである2つの“サイシン”に対し、視聴者目線から、あるいは母親目線から、受け手自身も1つ1つの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、そして、その選択をワクワクしながら楽しもう！という明るいメッセージを描いているという。

ジャケットのアートディレクションは、5月20日に配信された「Tokey-Dokey」でもジャケットからMVまで制作し、これまでのhitomiの作品ビジュアルを数多く手掛けてきた盟友、THROUGH.designの平野文子が手掛けた。

ジャケット写真

また、6月11日放送のJ-WAVE『STEP ONE』にてフルサイズ初オンエアが決定している。配信リリースに先駆けて楽曲の全貌を聴くことができるので、ぜひチェックしてほしい。

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◾️hitomi コメント

この度、Mr.サンデーのエンディングテーマを

歌わせていただく事になったhitomiです。

良い事ばかりではない日常における些細なことを

どのように描こうかな？と考えて作りました。

どんな場面でも希望が持てるように

だけど、ただ明るいだけではなく

真実を知り希望を持って進めるように

そんなイメージで言葉選びをしました。

私たちは毎日選ぶ事をせまられ

それによっていろんな感情が生まれます。

そんな意味合いもありChoice！と名づけ

日々良いChoice！が出来る様にそんな想いを込めました。

この曲が少しでも次の日の明るい一歩に

なってくれたら大変嬉しいです！

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◾️「Choice！」

2026年6月17日（水）配信リリース

フジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』EDテーマソング ▼楽曲フルサイズオンエア情報

放送局：J-WAVE (81.3FM)

番組タイトル：STEP ONE

NAVIGATOR：サッシャ・ノイハウス萌菜

初オンエア楽曲：hitomi「Choice！」

放送日時：6月11日(木) 9:00〜13:00内

番組ホームページ： https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/ ▼フジテレビ系『Mr.サンデー』

[放送日時]

毎週日曜 21時〜23時09分生放送 ※一部地域除く

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/mrsunday/

公式Ｘ：https://twitter.com/mrsunday_tv

公式Instagram：https://www.instagram.com/mrsunday.tv/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mrsunday_tiktok

◾️「Tokey-Dokey」

2026年5月20日 リリース

配信：https://hitomi.lnk.to/tokeydokey

※ドラマ『鬼女の棲む家』主題歌

◾️その他リリース情報 ◇Re:light Project 第1弾 「there is（LOVE）」

2026年2月11日（水）リリース

配信：https://hitomi.lnk.to/there-is…_re-light ◇Re:light Project 第2弾「体温（蹲）」

2026年3月4日（水）リリース

配信：https://hitomi.lnk.to/taion_re-light