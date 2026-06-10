熊本県天草市では、灯りでおびき寄せた魚を網ですくい上げる棒受け網漁が解禁となり、盛んに水揚げが行われています。 【写真を見る】初夏の漁港に活気 「棒受け網漁」が本格始動！マイワシやサバなど70トン水揚げ熊本・天草 漁港に活気マイワシやサバなど続々水揚げ 10日午前5時ごろ、天草市牛深町の後浜漁港では、9日夜から牛深の沖合いで操業していた小型の漁船が水揚げをして活気を見せています。 熊本最大の漁業基地