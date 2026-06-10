公式の半額で横行する「ディズニー闇VIPツアー」。中国SNSで堂々販売も、オリエンタルランドは“意外な回答”
2026年4月30日、大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」が、公式サイトに異例の注意喚起を掲載した。
「SNSなどで、パーク内を案内するツアーと称した偽プライベート・ツアーが確認されている」
つまり、USJ内で無許可で有料ツアーガイドを催行する業者の存在を認めた格好だ。
だがUSJだけではなく東京ディズニーランド（TDL）でも、同様の闇ツアーがすでに動いている。そしてTDLを運営するオリエンタルランドは小誌の取材時点まで、その実態を「把握していなかった」という。
◆一見すると正規のツアーに見えるが
中国版インスタグラム「RED（小紅書）」を開くと、USJとTDLに関連するツアー広告が大量に並んでいる。TDLは公式サービスとして、専属ガイドによる「プライベートVIPツアー」（44万円〜66万円）や宿泊付きの「バケーションパッケージ」を提供しているが、それに酷似した名称の非公式ツアーが、中国人旅行者向けに堂々と販売されているのだ。
投稿を眺めると、『东京迪士尼VIP8小时平替（東京ディズニーVIP8時間ツアー）』『Vacation PACKAGES 东京迪士尼（バケーションパッケージ東京ディズニー）』のほか、公式にすら存在しない『东京迪士尼全家桶套餐（東京ディズニーファミリーパッケージ）』なる商品まである。コメント欄には「大人2名子供1名でいくらですか」「夫婦2名で予約したいです」という書き込みが絶えない。
さらに投稿にはディズニーキャラクターや園内写真、公式ロゴまで無断使用されており、一見すると正規のツアーに見える。しかし実態は、TDLとは無関係の中国系業者が運営するものだ。無論、ディズニー側は公式サイトで、園内での営利活動・商業目的の撮影・サービス提供を明確に禁じている。
利用者側も、TDL側の公認ツアーであると勘違いして申し込んでいる可能性もあるように思える。
◆公式ツアーの約半額で中国人観光客のニーズに完全に応えるパッケージを提供
業者のSNSプロフィールを確認すると、いずれも中国国内に拠点を置く旅行会社だった。記者が実際に接触した。
内モンゴル自治区の業者Aは「東京ディズニーVIP8時間」プランを販売していた。「大人2名・子供1名で合計12,388人民元（約30万円）。ホテル送迎、パークチケット、ベテラン専属ガイド、アトラクション優先入場、パレード鑑賞、食事付きショーレストランS席込みの完全フルパッケージです。公式ツアーより大幅にお安くなっています」。公式に存在しないホテル送迎まで組み込み、さらに価格まで下回るという内容だ。業者はその後、詳細をウィーチャット（中国版LINE）へと誘導してきた。
深圳市の業者BはVIPツアーに加え、「VP（バケーションパッケージ）」も扱っていた。「1泊2日で公式ホテルに宿泊しながら、1日はランド、もう1日はシーを楽しめます。大人2人子供1人で16,500元〜29,000元（約38万〜67万円）。追加オプションとして1日1,900元（約4万4,000円）の通訳ガイドも付けられます」。記念撮影や子守りにも対応可能だという。TDL公式が44万円からのVIPツアーで提供しているサービスを、ほぼ半額以下のコストで代替するのである。
まさに家族連れが抱えるあらゆる不安を、ひとつひとつ潰すように設計されていた。
こうした闇ツアーが需要を掴んでいる背景には、中国政府による日本への団体旅行自粛要請がある。団体ツアーが組めないため、家族連れの個人旅行が増加した結果、言語の壁やパーク内の複雑な導線に不安を感じる旅行者が、中国語対応のガイドサービスへ流れるのはある意味で自然の帰結とも言える。皮肉なことに、政府の規制が闇ビジネスを育てている構図になってしまっている。
「SNSなどで、パーク内を案内するツアーと称した偽プライベート・ツアーが確認されている」
つまり、USJ内で無許可で有料ツアーガイドを催行する業者の存在を認めた格好だ。
だがUSJだけではなく東京ディズニーランド（TDL）でも、同様の闇ツアーがすでに動いている。そしてTDLを運営するオリエンタルランドは小誌の取材時点まで、その実態を「把握していなかった」という。
中国版インスタグラム「RED（小紅書）」を開くと、USJとTDLに関連するツアー広告が大量に並んでいる。TDLは公式サービスとして、専属ガイドによる「プライベートVIPツアー」（44万円〜66万円）や宿泊付きの「バケーションパッケージ」を提供しているが、それに酷似した名称の非公式ツアーが、中国人旅行者向けに堂々と販売されているのだ。
投稿を眺めると、『东京迪士尼VIP8小时平替（東京ディズニーVIP8時間ツアー）』『Vacation PACKAGES 东京迪士尼（バケーションパッケージ東京ディズニー）』のほか、公式にすら存在しない『东京迪士尼全家桶套餐（東京ディズニーファミリーパッケージ）』なる商品まである。コメント欄には「大人2名子供1名でいくらですか」「夫婦2名で予約したいです」という書き込みが絶えない。
さらに投稿にはディズニーキャラクターや園内写真、公式ロゴまで無断使用されており、一見すると正規のツアーに見える。しかし実態は、TDLとは無関係の中国系業者が運営するものだ。無論、ディズニー側は公式サイトで、園内での営利活動・商業目的の撮影・サービス提供を明確に禁じている。
利用者側も、TDL側の公認ツアーであると勘違いして申し込んでいる可能性もあるように思える。
◆公式ツアーの約半額で中国人観光客のニーズに完全に応えるパッケージを提供
業者のSNSプロフィールを確認すると、いずれも中国国内に拠点を置く旅行会社だった。記者が実際に接触した。
内モンゴル自治区の業者Aは「東京ディズニーVIP8時間」プランを販売していた。「大人2名・子供1名で合計12,388人民元（約30万円）。ホテル送迎、パークチケット、ベテラン専属ガイド、アトラクション優先入場、パレード鑑賞、食事付きショーレストランS席込みの完全フルパッケージです。公式ツアーより大幅にお安くなっています」。公式に存在しないホテル送迎まで組み込み、さらに価格まで下回るという内容だ。業者はその後、詳細をウィーチャット（中国版LINE）へと誘導してきた。
深圳市の業者BはVIPツアーに加え、「VP（バケーションパッケージ）」も扱っていた。「1泊2日で公式ホテルに宿泊しながら、1日はランド、もう1日はシーを楽しめます。大人2人子供1人で16,500元〜29,000元（約38万〜67万円）。追加オプションとして1日1,900元（約4万4,000円）の通訳ガイドも付けられます」。記念撮影や子守りにも対応可能だという。TDL公式が44万円からのVIPツアーで提供しているサービスを、ほぼ半額以下のコストで代替するのである。
まさに家族連れが抱えるあらゆる不安を、ひとつひとつ潰すように設計されていた。
こうした闇ツアーが需要を掴んでいる背景には、中国政府による日本への団体旅行自粛要請がある。団体ツアーが組めないため、家族連れの個人旅行が増加した結果、言語の壁やパーク内の複雑な導線に不安を感じる旅行者が、中国語対応のガイドサービスへ流れるのはある意味で自然の帰結とも言える。皮肉なことに、政府の規制が闇ビジネスを育てている構図になってしまっている。