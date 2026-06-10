”なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの効果がある。そこで「頭と心の中を変えるレッスン」を掲載！ 「入れ込む、手を抜く」の気持ちのバランスを整えよう！ 人に「見られている」1 打はカッコつけようとして邪念や欲が出てしまう。「見られていない」ときは丁寧さ慎重さを欠いて適当になってしまう。これら