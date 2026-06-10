ミスの原因は「よく見せたい」気持ちのせい？プロが実践するマインドセット
”なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの効果がある。そこで「頭と心の中を変えるレッスン」を掲載！
「入れ込む、手を抜く」の気持ちのバランスを整えよう！
みなさんは、ツアー会場などでプロの練習を見学したことがありますか？見たことがある人は、ちょっと近寄りがたいオーラを感じたはず。プロは１打に生活がかかっているので、練習でもものすごい集中力を発揮する。
評価も拍手もない場所でも、自分が納得できるまで手を抜かず、自分と向き合っている。その時間が土台になっているから、人前に立ったときにもきちんと自分のスイングができるのです。
一方、アマチュアのみなさんはどうでしょうか。プロと違って大勢のギャラリーがいる前でプレーをすることはありませんが、同伴者から「見られている」場面ではガンバろうとする。プレーヤーが１カ所に集まるティーショットはとくにそうで、同伴者の視線や期待に背中を押され、普段以上の力を発揮したいようです。
その姿勢自体は決して悪いものではありませんが、ただ、「失敗したくない」「よく見せたい」という思いが強くなると、必要以上にリキんでしまうことがよくあり、結果として普段できていたことができなくなる。これは多くの人が経験していることで、私にもあります。
プロのように見られることで、実力どおりかそれ以上の力を発揮する。緊張を感じながらも場に飲み込まれず、集中力へと変えていく。ギャラリーの視線のなかでも自分のリズムを保つ。これを訓練しろといってもアマチュアはなかなかできませんが、私が思うにアマチュアの場合は、人に見られているときには自分をどう抑えるか、見られていないときに高揚感を高められるか、が大事。
ただし、前者も後者も入れ込みすぎは禁物、手を抜きすぎるのもＮＧ。絶妙なバランスを保ってください。本番のコースは練習とは違い１球勝負ですが、そのときは技術力だけではなく、精神力も試されています。「見られているとき」と「見られていないとき」の気持ちのコントロールを意識しながらプレーする。すると、不思議とナイスショットが増え、スコアがアップするかもしれませんよ！
いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして、気持ちのコントロールを意識してみましょう。
大谷奈千代
●おおたに・なちよ／1984年生まれ、兵庫県出身。05年のプロテストに合格。ステップアップツアー2勝、11年には賞金シードを獲得。現在はレッスンにやりがいを感じ、コーチに転身。アマチュアやプロの卵を精力的に指導している。