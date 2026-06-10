「W」の伝統を受け継ぐネイキッドモデルカワサキの米国法人は、2026年6月に新型モデル「W175LTD」を発表しました。このモデルは、クラシカルな外観と現代的な信頼性を融合させた、フルサイズのレトロモデルとして登場しました。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「W175LTD」です！ 画像で見る（21枚）カワサキ「W」シリーズのオーセンティックでシンプルなスタイリングを継承しつつ、快適な乗り心地と優れた扱いやすさ