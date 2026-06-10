「W」の伝統を受け継ぐネイキッドモデル

カワサキの米国法人は、2026年6月に新型モデル「W175LTD」を発表しました。

このモデルは、クラシカルな外観と現代的な信頼性を融合させた、フルサイズのレトロモデルとして登場しました。

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カワサキ「W」シリーズのオーセンティックでシンプルなスタイリングを継承しつつ、快適な乗り心地と優れた扱いやすさを提供します。

このモデルのデザインには、Wシリーズの伝統が色濃く反映されています。W230を模した美しい曲線を持つ3.2ガロン（約12リットル）のティアドロップ型燃料タンクや、クロームベゼルが特徴的な伝統の丸型ヘッドライトによりクラシックな雰囲気を強く印象づけます。

メーターパネルはアナログスタイルのスピードメーターを中央に配置し、オドメーターやトリップメーターなどを機能的にまとめています。

快適性にも配慮した設計がなされており、プルバック仕様のハンドルバーとサポート性の高い段付きシートが、ゆったりとしたライディングポジションを可能にします。シート高は30.9インチ（約785mm）と低めに設定されており、良好な足つき性を確保しています。

また、パッセンジャーのための長めのグラブバーや、荷物の固定に役立つタイダウンフックも標準で装備されています。

パワートレインには、排気量177ccの空冷4ストローク単気筒SOHCフューエルインジェクションエンジンが採用されています。このエンジンは最高出力13hp／7500rpm、最大トルク9.6 lb-ft／6000rpmを発生し、特に低速から中速域にかけての力強いトルクが、市街地でのスムーズで楽しい走行感をもたらします。エンジンバランサーの搭載によって振動が効果的に低減されており、上質な乗り心地に貢献しています。

トランスミッションは5速マニュアルで、エンジンのトルクを最大限に活かすギア比設定により、スポーティな走りを楽しめます。

ブラックアウトされたエンジンと調和するマットブラック仕上げのピーシュータースタイル（キャブトンスタイル）のマフラーは、クリアで歯切れの良い排気音を奏でます。

車体には、高剛性でありながら軽量なセミダブルクレードルフレームが採用されています。

サスペンションは、フロントにインナーチューブを保護するティッピングガード付きのテレスコピックフォーク、リアにはプリロード調整が可能なツインショックを装備しています。これにより、路面の凹凸を滑らかに吸収し、安定したハンドリングを実現します。

ブレーキシステムは、フロントにABSを標準装備した270mmディスクブレーキと2ピストンキャリパー、リアには110mmドラムブレーキが組み合わされています。

足回りにはスタイリッシュな17インチのキャストホイールが装着され、安定感のある快適な乗り心地を支えます。

カラーバリエーションは「エボニー」と「キャンディーエメラルドグリーン」の2色が設定されています。

W175 LTDの米国価格は、2999ドル（日本円で約48万円／2026年6月上旬のレート）です。