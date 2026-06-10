〈「稼げる占い師は、相談者のことを第一に考えていない」…売上の3割を没収され、パワーストーンのノルマに追われる“占いの館”の残酷なノルマ〉から続く悩みや不安を抱える人々の心の隙間に入り込み、大金をむしり取る「闇堕ち占い師」たちがいる。かれらの悪徳商法の一例が1分単位で課金される「電話占い」だ。業者のなかには電話に出るのは占い師ではなく、素人のアルバイトがマニュアルを読んでいるだけというケースもある