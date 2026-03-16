家族の葬儀で、寺から提示されたのは「相場以上」と感じる金額だった──。亡くなった家族の葬儀をめぐり、思わぬ費用を提示されて驚くケースもある。トラブルを避けるためには、どんな点に注意すべきなのか。消費者問題にくわしい弁護士は「宗教行事であっても契約に変わりはない。やるやらないは自由であり、金額についても歩み寄りの余地を探ることもできる」と呼びかけている。●後出しで高額な葬儀費用を示されてびっくりお墓