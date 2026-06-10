暑さの影響で伸び悩む夏の観光客を増やそうと、大分県はくじゅう地域などを「九州の避暑地」として打ち出した動画を作成し、隣県や海外に向けてアピールします。 【写真を見る】実は大分が日本有数の避暑地？おんせん県の次は「涼しいけん」都心の夏よりマイナス8度の高原も 大分県は、くじゅう地域や祖母・傾山系を中心とするエリアを「九州の避暑地」とする動画を作成しました。隣県でのテレビコマーシャルやW