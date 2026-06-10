村上は自身の打撃成績だけではなく、自信もチームに持ち込んだようだ(C)Getty Images今季、地区上位争いを演じているホワイトソックスは、主砲としてチームを牽引していた村上宗隆の負傷離脱後の現在もその勢いは衰えていない。村上が右太もも裏を痛め負傷者リスト（IL）入りとなった現地時間5月30日から6月7日まで行われた8試合で4勝4敗という成績を残している。65試合を終えた時点で34勝31敗と、勝率5割以上を維持。3ケタの黒