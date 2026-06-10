ニューヨーク＝木瀬武】米ＡＩ（人工知能）新興企業アンソロピックは９日、サイバー攻撃に悪用される懸念から一般には非公開としてきた最新のＡＩモデル「クロード・ミュトス」と同等の性能を持つ新型モデル「クロード・フェイブル」を一般公開した。サイバー攻撃や技術の盗み出しなどに悪用されないための安全対策を導入している。同日から法人・個人向けの有料サービスで利用できる。ソフトウェアの開発や金融分析、画像の