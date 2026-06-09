日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）楽天は巨人に敗れ、４連敗を喫した。借金は今季ワーストの１５となった。先発した荘司は両チーム無得点の３回に２死一、三塁でダルベックに３ランを被弾。先制点を献上する展開になった。６回には１死二塁から佐々木に逆方向の左翼ホームランテラスに２ランを許すと、７回先頭でも岸田に左翼へソロを浴びた。７回１２安打６失点。右腕について三木