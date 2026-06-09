【モデルプレス＝2026/06/09】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ラヨーン編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、6月8日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“りお”こと酒井理央（さかい・りお／18）、“ゆうか”こと森口優花（もりぐち・ゆうか／16）がモデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。【写真】「今日好き」カップル成立の美男美女、おんぶで密着◆「今