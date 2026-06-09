【「今日好き」ゆかりおカップルインタビュー】ナイトプールでの急接近は“ハプニング”「好きな子とあんなに近い距離に」毎日電話のラブラブ近況も
【モデルプレス＝2026/06/09】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ラヨーン編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、6月8日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“りお”こと酒井理央（さかい・りお／18）、“ゆうか”こと森口優花（もりぐち・ゆうか／16）がモデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。
【写真】「今日好き」カップル成立の美男美女、おんぶで密着
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイの東部に位置するリゾート地・ラヨーンが舞台となっている。
「チュンチョン編」から継続参加したゆうか。そんな彼女に、放送を観て密かに心を寄せていたのが、「クライストチャーチ編」「テグ編」から継続参加したりおだった。1日目の夜、ナイトプールで距離を縮め、徐々に仲を深めていった2人。ゆうかは、れん（五十嵐蓮／高校2年生）、こうのすけ（江幡皇之介／高校2年生）ともデートに行き、悩みながらも、最後のアピールタイムでりおから伝えられた「好き」という言葉に気持ちを固める。最終的に、りおからの告白でカップル成立となった。
― カップル成立おめでとうございます。お互いに継続参加でしたが、今回の旅はどのような気持ちで参加しましたか？
ゆうか：前回は緊張していてあまり素を出すことができなかったので、今回こそは自分の素を出し切って成立したいなという思いで参加しました。
りお：今回で最後の「今日好き」にしようという気持ちで参加しました。
― りおさんは、“継続で来てほしいメンバー”としてゆうかさんの名前を挙げていましたが、どのようなところが気になっていたのですか？
りお：明るくて話していても楽しそうだし、可愛いし、全部揃っていて。生で見るともっと可愛いなと思いました。
― お互いに第一印象から気になる相手に挙げていましたが、今回の旅で最初に対面したときの印象はいかがでしたか？
ゆうか：「本物や！りおくんや！」と思いました。
りお：「来てほしい子が来てくれた」と思いました。
― 1日目の夜のナイトプールで一気に距離を縮めていたと思います。ウォータースライダーでは「ほぼハグ」の状態になっていましたが、いかがでしたか？
ゆうか：ドキドキやったな。ウォータースライダーもめっちゃドキドキしたし、そのあとの2ショットも楽しくて。出会って1日やのに、めっちゃ素を出して話せたから嬉しかったです。
― りおさんはいかがですか？
りお：もうドキドキでした。まさか好きな子とあんなに近い距離になるとは思っていなくて、「今日好き」の中でもかなり珍しいのでびっくりもしたし、ドキドキもしました。
ゆうか：ハプニングやな、あれは（笑）。
― 階段で手を引く姿も印象的でした。
りお：階段は結構危なかったので、女の子やし、ゆうかちゃんだから。手を繋いで安全に行こうと思って繋ぎました。
― やはり、そこで一気に距離が縮まりましたか？
ゆうか：縮まりましたね。1日目の夜のあれは大きかったです。
― お互い他のメンバーからもアプローチを受けていたり、思いが揺れる場面もあったかと思いますが、悩んだことはありましたか？
ゆうか：3人と話して、全員と特別デートも行っていて、みんな話していて楽しかったからどうしようと悩む部分もありました。でも、一番自分が気を遣わずにフランクに話せたのがりおくんやったから、「りおくんやな」と思いました。
りお：僕は2日目の夜には完全にゆうかちゃんに気持ちは決まっていたけど、それまでは少し悩んでいました。ただ、やっぱりゆうかちゃんに来てほしかったというのが大きくて。ずっと見ていた子だったし、自分的に刺さった子だったので、迷った部分もありましたけど、結構早い段階にはゆうかちゃんに絞っていました。
― 一番の決め手となった場面はどこでしたか？
ゆうか：気持ちは段々段々好きになっていったんですけど、成立を決めたのはアピールタイムの一番最後、去り際に振り返って「好きだよ」と言ってくれたところです。そこで成立したいと思いました。
りお：2日目の夜デートで灯篭流しをしたときに、話していて落ち着くのに楽しいし、ドキドキもしたのがゆうかちゃんで、そのときには絶対に付き合いたいと思っていました。
― 旅の中で辛かったことはありますか？
ゆうか：何が決め手なのかもわからんくなっちゃって、海外だから家族にも会われへんし、友達にも会われへんから誰に相談できんくて。3日で終わっちゃうから、自分の決断がそれでいいのかどうかに悩んで、それがちょっとしんどかったです。
りお：僕はご飯が口に合わなくて、ちょっとお腹すいちゃって…（笑）。食べられなくて「これ痩せちゃうんじゃないか」という心配はありました。しんどかったです。
ゆうか：そこなんや（笑）。
― りおさんからの告白でしたが、当時の心境はいかがでしたか？
りお：最初は緊張するなと思っていたんですけど、告白するときにゆうかちゃんがちょっとニヤケちゃっていて。その笑った顔がまじで可愛くて、そのときに恥ずかしさもなくなって、自分の気持ちをゆうかちゃんに伝えることだけを考えて思いっきり伝えられました。
― ゆうかさんは告白を受けていかがでしたか？
ゆうか：めっちゃ嬉しかったです。一番印象に残っている言葉が、その日がりおくんの誕生日でもあったから「自分だけの日じゃなくて2人の記念日にしたい」みたいに言ってくれて、ロマンチックでいいなと思いました。
りお：最高の誕生日でした。
― 放送を観て、初めて知ったことや驚いたことはありましたか？
りお：最終日にゆうかちゃんが泣いちゃっていて、「え！！」っていうのは後からの放送を観て思いました。「なんで泣いているんやろ」「なんかしちゃったかな？」って。
ゆうか：不安？
りお：だいぶめっちゃね。
― その涙というのは？
ゆうか：もう1人の男の子との2ショットが終わった後やったんですけど、りおくんの方が気持ちは大きかったけど、何が決め手かわからんくなっちゃって。さっき言った辛かったことと一緒なんですけど、その限界に達して泣いちゃいました。
― ゆうかさんは放送を観て知ったことはありますか？
ゆうか：割とずっと一緒にいたから、放送でしか観たことがない場面があまりなかったんですけど、思ったよりりおくんがずっとニヤニヤしているなと思いました（笑）。
― ニヤニヤしている意識はありましたか？
りお：ありました、自分でも（笑）。
ゆうか：めっちゃニヤケとったし、めっちゃ照れていたから、「あれ、こんな照れていたっけ？」と思いました。
― ずっと会いたかった可愛い子が目の前にいて、ニヤけちゃった？
りお：はい。可愛かった（ゆうかを見ながら）。
ゆうか：こっち見んな（笑）！
― ラブラブですね。では、番組での一番の思い出を教えてください。
りお・ゆうか：せーの、ナイトプールです！
― 交際の近況についても教えてください。連絡の頻度はいかがですか？
ゆうか：毎日やな。1日の中でも結構頻繁に連絡を取っています。電話も毎日しています。
― どんな話をされるんですか？
ゆうか：普通に日常会話で、「今日こんなことがあってんな」みたいなことも言うし、お互い結構冗談言い合える感じやから、互いに冗談を言って「何言ってんの！」みたいな。そういう会話が多いかな。
― 現在は遠距離だと思いますが、遠距離恋愛に不安はありますか？
りお：もともとはあったんですけど、ゆうかちゃんだからあんまりないというか。今のところお互いちゃんと報告もできているし、信用しているので今のところ不安は全くないです。
ゆうか：私はもともと遠距離恋愛はしたくないタイプやったから正直不安やったし、付き合ってからも「いけるかな？」と思ったけど、りおくんが「放送が終わったら絶対に会いに行く」とずっと言ってくれているから、たくさん会えるやろうし大丈夫かなと思ってます。
― これからどんなデートをしてみたいですか？
ゆうか：結構仲良しやから、一緒に笑い合えるところとか。あとはずっと言っているけど、これからの季節、手持ち花火をしたいです。どう？
りお：夜景を2人で見に行きたいです。落ちつく場所が好きなので、自分の好きなそういうところに行ってみたいなと思います。
― 付き合い出してから知った、意外な一面はありますか？
ゆうか：旅中は結構面白い人なのかと思っていて、今も面白いという印象は変わらないんですけど、真面目なところも結構あって。自分のことをめちゃめちゃ見てくれているし、考えもしっかり持っていて、芯があるところがいいなと思います。
りお：こんなにも自分に向き合ってくれているんだなというのと、考える力があるのはもともとわかっていたんですけど、自分のことだけじゃなくて、自分の友達だったり僕だったり、家族に対してもすごく親身になって考えるところとか、優先順位も守ってくれたりとか。そういうところがすごく刺さりました。
― お付き合いをする上でのルールなどは決めていますか？
ゆうか：特にないな。
りお：お互いに思ったことは言い合う。
ゆうか：あんまりルールとか決めんと、お互いのことを信じて楽しくやっています。
― では、お互いに直してほしいところはありますか？
ゆうか：直してほしいところか…ある？
りお：直してほしいところはないけど、無理してほしくないなと。
ゆうか：無理しすぎちゃうからな（笑）。
りお：そうそう。1人で考えてほしくないなって。
ゆうか：本人にも言ったことあるんですけど、LINEの返信とかをちょっと考えちゃうみたいで、たまに既読無視されるんですよ。全然怒ってなくて「また返し忘れているな」ぐらいやけど、ちゃんと返してほしいな。
りお：ごめんなさい、返します…（小声）。
― 喧嘩はしましたか？
ゆうか：まだないです。でもこれから長く一緒におるから喧嘩はすると思うし、しておかしいことじゃないから、そのときはちゃんと話し合って解決したいです。
― 今後どのような関係を築いていきたいか、理想のカップル像を教えてください。
りお：楽しいけどドキドキもあるし、自分たちで支え合えるカップル。これからもずっと一緒にいたいので気を遣うことは全くないと思うし、自分たちにしかできない恋愛をしていきたいです。
ゆうか：周りの方から意見が来ることもあるし、周りのカップルを見て不安になることもあるかもしれへんけど、そういうのを気にしすぎずに自分たちらしく、自分たちのペースで頑張れたらいいなと思います。
― 今、改めてお互いに伝えたいことはありますか？
りお：ずっと幸せにします。
ゆうか：ありがとう。これからもよろしくね。
― 最後に、応援してくれた視聴者へのメッセージと、今後の活動への意気込みをお願いします。
ゆうか：旅中も応援してくれて嬉しかったです。ファンの子たちには応援してくれた気持ちを返せるように、これからももっともっと頑張ります！
りお：応援してくださっている方々や生活で辛いことがある方々に笑顔や勇気を与えられるような存在になりたいので、これからも応援お願いします。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
高校3年生／東京都／170cm
高校2年生／大阪府／155cm
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◆「今日好き」ラヨーン編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、タイの東部に位置するリゾート地・ラヨーンが舞台となっている。
「チュンチョン編」から継続参加したゆうか。そんな彼女に、放送を観て密かに心を寄せていたのが、「クライストチャーチ編」「テグ編」から継続参加したりおだった。1日目の夜、ナイトプールで距離を縮め、徐々に仲を深めていった2人。ゆうかは、れん（五十嵐蓮／高校2年生）、こうのすけ（江幡皇之介／高校2年生）ともデートに行き、悩みながらも、最後のアピールタイムでりおから伝えられた「好き」という言葉に気持ちを固める。最終的に、りおからの告白でカップル成立となった。
◆「今日好き」ゆかりおカップル、初対面の印象明かす
― カップル成立おめでとうございます。お互いに継続参加でしたが、今回の旅はどのような気持ちで参加しましたか？
ゆうか：前回は緊張していてあまり素を出すことができなかったので、今回こそは自分の素を出し切って成立したいなという思いで参加しました。
りお：今回で最後の「今日好き」にしようという気持ちで参加しました。
― りおさんは、“継続で来てほしいメンバー”としてゆうかさんの名前を挙げていましたが、どのようなところが気になっていたのですか？
りお：明るくて話していても楽しそうだし、可愛いし、全部揃っていて。生で見るともっと可愛いなと思いました。
― お互いに第一印象から気になる相手に挙げていましたが、今回の旅で最初に対面したときの印象はいかがでしたか？
ゆうか：「本物や！りおくんや！」と思いました。
りお：「来てほしい子が来てくれた」と思いました。
◆「今日好き」ゆかりおカップル、ナイトプールでの急接近は“ハプニング”
― 1日目の夜のナイトプールで一気に距離を縮めていたと思います。ウォータースライダーでは「ほぼハグ」の状態になっていましたが、いかがでしたか？
ゆうか：ドキドキやったな。ウォータースライダーもめっちゃドキドキしたし、そのあとの2ショットも楽しくて。出会って1日やのに、めっちゃ素を出して話せたから嬉しかったです。
― りおさんはいかがですか？
りお：もうドキドキでした。まさか好きな子とあんなに近い距離になるとは思っていなくて、「今日好き」の中でもかなり珍しいのでびっくりもしたし、ドキドキもしました。
ゆうか：ハプニングやな、あれは（笑）。
― 階段で手を引く姿も印象的でした。
りお：階段は結構危なかったので、女の子やし、ゆうかちゃんだから。手を繋いで安全に行こうと思って繋ぎました。
― やはり、そこで一気に距離が縮まりましたか？
ゆうか：縮まりましたね。1日目の夜のあれは大きかったです。
◆「今日好き」ゆうか、3人とのデートで決断に悩み
― お互い他のメンバーからもアプローチを受けていたり、思いが揺れる場面もあったかと思いますが、悩んだことはありましたか？
ゆうか：3人と話して、全員と特別デートも行っていて、みんな話していて楽しかったからどうしようと悩む部分もありました。でも、一番自分が気を遣わずにフランクに話せたのがりおくんやったから、「りおくんやな」と思いました。
りお：僕は2日目の夜には完全にゆうかちゃんに気持ちは決まっていたけど、それまでは少し悩んでいました。ただ、やっぱりゆうかちゃんに来てほしかったというのが大きくて。ずっと見ていた子だったし、自分的に刺さった子だったので、迷った部分もありましたけど、結構早い段階にはゆうかちゃんに絞っていました。
― 一番の決め手となった場面はどこでしたか？
ゆうか：気持ちは段々段々好きになっていったんですけど、成立を決めたのはアピールタイムの一番最後、去り際に振り返って「好きだよ」と言ってくれたところです。そこで成立したいと思いました。
りお：2日目の夜デートで灯篭流しをしたときに、話していて落ち着くのに楽しいし、ドキドキもしたのがゆうかちゃんで、そのときには絶対に付き合いたいと思っていました。
― 旅の中で辛かったことはありますか？
ゆうか：何が決め手なのかもわからんくなっちゃって、海外だから家族にも会われへんし、友達にも会われへんから誰に相談できんくて。3日で終わっちゃうから、自分の決断がそれでいいのかどうかに悩んで、それがちょっとしんどかったです。
りお：僕はご飯が口に合わなくて、ちょっとお腹すいちゃって…（笑）。食べられなくて「これ痩せちゃうんじゃないか」という心配はありました。しんどかったです。
ゆうか：そこなんや（笑）。
◆「今日好き」ゆかりおカップル、りおの誕生日が2人の記念日に
― りおさんからの告白でしたが、当時の心境はいかがでしたか？
りお：最初は緊張するなと思っていたんですけど、告白するときにゆうかちゃんがちょっとニヤケちゃっていて。その笑った顔がまじで可愛くて、そのときに恥ずかしさもなくなって、自分の気持ちをゆうかちゃんに伝えることだけを考えて思いっきり伝えられました。
― ゆうかさんは告白を受けていかがでしたか？
ゆうか：めっちゃ嬉しかったです。一番印象に残っている言葉が、その日がりおくんの誕生日でもあったから「自分だけの日じゃなくて2人の記念日にしたい」みたいに言ってくれて、ロマンチックでいいなと思いました。
りお：最高の誕生日でした。
― 放送を観て、初めて知ったことや驚いたことはありましたか？
りお：最終日にゆうかちゃんが泣いちゃっていて、「え！！」っていうのは後からの放送を観て思いました。「なんで泣いているんやろ」「なんかしちゃったかな？」って。
ゆうか：不安？
りお：だいぶめっちゃね。
― その涙というのは？
ゆうか：もう1人の男の子との2ショットが終わった後やったんですけど、りおくんの方が気持ちは大きかったけど、何が決め手かわからんくなっちゃって。さっき言った辛かったことと一緒なんですけど、その限界に達して泣いちゃいました。
― ゆうかさんは放送を観て知ったことはありますか？
ゆうか：割とずっと一緒にいたから、放送でしか観たことがない場面があまりなかったんですけど、思ったよりりおくんがずっとニヤニヤしているなと思いました（笑）。
― ニヤニヤしている意識はありましたか？
りお：ありました、自分でも（笑）。
ゆうか：めっちゃニヤケとったし、めっちゃ照れていたから、「あれ、こんな照れていたっけ？」と思いました。
― ずっと会いたかった可愛い子が目の前にいて、ニヤけちゃった？
りお：はい。可愛かった（ゆうかを見ながら）。
ゆうか：こっち見んな（笑）！
― ラブラブですね。では、番組での一番の思い出を教えてください。
りお・ゆうか：せーの、ナイトプールです！
◆「今日好き」ゆかりおカップル、遠距離恋愛も不安なし
― 交際の近況についても教えてください。連絡の頻度はいかがですか？
ゆうか：毎日やな。1日の中でも結構頻繁に連絡を取っています。電話も毎日しています。
― どんな話をされるんですか？
ゆうか：普通に日常会話で、「今日こんなことがあってんな」みたいなことも言うし、お互い結構冗談言い合える感じやから、互いに冗談を言って「何言ってんの！」みたいな。そういう会話が多いかな。
― 現在は遠距離だと思いますが、遠距離恋愛に不安はありますか？
りお：もともとはあったんですけど、ゆうかちゃんだからあんまりないというか。今のところお互いちゃんと報告もできているし、信用しているので今のところ不安は全くないです。
ゆうか：私はもともと遠距離恋愛はしたくないタイプやったから正直不安やったし、付き合ってからも「いけるかな？」と思ったけど、りおくんが「放送が終わったら絶対に会いに行く」とずっと言ってくれているから、たくさん会えるやろうし大丈夫かなと思ってます。
― これからどんなデートをしてみたいですか？
ゆうか：結構仲良しやから、一緒に笑い合えるところとか。あとはずっと言っているけど、これからの季節、手持ち花火をしたいです。どう？
りお：夜景を2人で見に行きたいです。落ちつく場所が好きなので、自分の好きなそういうところに行ってみたいなと思います。
― 付き合い出してから知った、意外な一面はありますか？
ゆうか：旅中は結構面白い人なのかと思っていて、今も面白いという印象は変わらないんですけど、真面目なところも結構あって。自分のことをめちゃめちゃ見てくれているし、考えもしっかり持っていて、芯があるところがいいなと思います。
りお：こんなにも自分に向き合ってくれているんだなというのと、考える力があるのはもともとわかっていたんですけど、自分のことだけじゃなくて、自分の友達だったり僕だったり、家族に対してもすごく親身になって考えるところとか、優先順位も守ってくれたりとか。そういうところがすごく刺さりました。
◆「今日好き」ゆかりおカップル、直してほしいことは？
― お付き合いをする上でのルールなどは決めていますか？
ゆうか：特にないな。
りお：お互いに思ったことは言い合う。
ゆうか：あんまりルールとか決めんと、お互いのことを信じて楽しくやっています。
― では、お互いに直してほしいところはありますか？
ゆうか：直してほしいところか…ある？
りお：直してほしいところはないけど、無理してほしくないなと。
ゆうか：無理しすぎちゃうからな（笑）。
りお：そうそう。1人で考えてほしくないなって。
ゆうか：本人にも言ったことあるんですけど、LINEの返信とかをちょっと考えちゃうみたいで、たまに既読無視されるんですよ。全然怒ってなくて「また返し忘れているな」ぐらいやけど、ちゃんと返してほしいな。
りお：ごめんなさい、返します…（小声）。
― 喧嘩はしましたか？
ゆうか：まだないです。でもこれから長く一緒におるから喧嘩はすると思うし、しておかしいことじゃないから、そのときはちゃんと話し合って解決したいです。
― 今後どのような関係を築いていきたいか、理想のカップル像を教えてください。
りお：楽しいけどドキドキもあるし、自分たちで支え合えるカップル。これからもずっと一緒にいたいので気を遣うことは全くないと思うし、自分たちにしかできない恋愛をしていきたいです。
ゆうか：周りの方から意見が来ることもあるし、周りのカップルを見て不安になることもあるかもしれへんけど、そういうのを気にしすぎずに自分たちらしく、自分たちのペースで頑張れたらいいなと思います。
― 今、改めてお互いに伝えたいことはありますか？
りお：ずっと幸せにします。
ゆうか：ありがとう。これからもよろしくね。
― 最後に、応援してくれた視聴者へのメッセージと、今後の活動への意気込みをお願いします。
ゆうか：旅中も応援してくれて嬉しかったです。ファンの子たちには応援してくれた気持ちを返せるように、これからももっともっと頑張ります！
りお：応援してくださっている方々や生活で辛いことがある方々に笑顔や勇気を与えられるような存在になりたいので、これからも応援お願いします。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆酒井理央（さかい・りお）プロフィール
高校3年生／東京都／170cm
◆森口優花（もりぐち・ゆうか）プロフィール
高校2年生／大阪府／155cm
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