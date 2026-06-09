フルーツ・ティー・ミルクが組み合わさった新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット／マンゴーパッションフルーツ」が、2026年6月16日(火)からセブン‐イレブン限定で登場します。果汁の明るい味わいやティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせたドリンクになっているというドリンクが編集部に届いたので、どんな味になっているのか一足先に飲んで確かめてみました。