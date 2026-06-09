ベリーの甘酸っぱさやマンゴーの南国感を楽しめるスタバの「FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット／マンゴーパッションフルーツ」を飲んでみた

ベリーの甘酸っぱさやマンゴーの南国感を楽しめるスタバの「FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット／マンゴーパッションフルーツ」を飲んでみた