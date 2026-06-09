サッカーJ2・大分トリニータのユニフォーム胸スポンサーを2011年から続けてきたダイハツ九州が、広告の掲載位置を変更すると発表されました。 【写真を見る】大分トリニータ胸スポンサー変更へ16年続いたダイハツ九州は「前面裾」にコンバート 大分トリニータを運営する大分フットボールクラブは9日、2026/27シーズンからダイハツ九州のユニフォーム広告を