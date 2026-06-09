Appleは2025年に「最新のmacOSがIntel内蔵Macをサポートする最後のOSになる」と発表していました。2026年のApple年次開発者会議「WWDC26」の基調講演でmacOS 27「Golden Gate」が発表されましたが、 macOS 27正式版がリリースされる2026年秋に、Intel内蔵Macのサポートが終了することになります。OS - macOS 27 Golden Gate - Applehttps://www.apple.com/os/macos/macOS 27 requires Apple Silicon, as Apple draws down the Inte