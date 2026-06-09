5年に1度実施される国勢調査の速報値が発表されました。新聞各紙は「人口309万人減 過去最大」「減少率2.5%」といった見出しでこの結果を報じ、日本の総人口が1億2304万人になったことが明らかになりました。この数字を受け、私たちは日本の未来にどのような思いを巡らせるべきなのでしょうか。構想日本の加藤秀樹代表は、人口減少そのものを問題視するのではなく、私たちがこれからどんな社会を作っていくのか、その根底にある「