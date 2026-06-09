高止まりが続く住宅市場。東京23区では、すでに1億円を超えている新築・中古のマンションに加え、戸建て住宅でも1億円の大台が見えてきました。不動産調査会社の「東京カンテイ」によりますと、今年5月の東京23区の敷地面積50平方メートル以上100平方メートル未満の新築戸建て住宅の平均価格は9754万円となりました。前の年の同じ月より23.3%高く、史上最高値を更新しました。さらに、東京都内の価格も8314万円となり、2014年の集